Суд виніс вирок священнику з Хмельниччини за смертельну ДТП

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок священнослужителю УПЦ МП за вчинення смертельної ДТП напідпитку. Обвинуваченому призначили 5 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на той самий строк, повідомила 10 червня Хмельницька обласна прокуратура.

Аварія поблизу села Мушкутинці Кам’янець-Подільського району сталася 26 грудня 2023 року. За даними слідства, 49-річний водій автомобіля BMW X5, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21110 під керуванням 46-річного чоловіка. Останній від отриманих травм наступного дня помер у лікарні.

Як пізніше з’ясувалося, винуватець ДТП – священник УПЦ МП. Вміст алкоголю в його крові перевищував норму у 8,5 разів.

У суді водія BMW X5 визнали винним за ч. 3 ст. 2861 ККУ (порушення ПДР, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого загинула людина) й призначили покарання – 5 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку.