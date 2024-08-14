Аварія сталася на трасі сполученням Житомир – Чернівці

Вранці 13 серпня поблизу села Колибаївка Кам'янець-Подільського району водій фургона збив 74-річного чоловіка, який попередньо сидів на проїзній частині. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Аварія на трасі сполученням Житомир – Чернівці сталася близько 05:50. За даними слідства, 75-річний водій автомобіля Ford Transit переїхав чоловіка, який, за попередньою інформацією, сидів на дорозі.

«Внаслідок отриманих травм потерпілий помер під час надання йому медичної допомоги», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.