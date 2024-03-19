У Віньківцях внаслідок наїзду легковика померла 8-річна дитина

Вранці 18 березня на вулиці Проскурівській у селищі Віньківці Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду легковика померла 8-річна дівчинка. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

«36-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2107, скоїв наїзд на 8-річну дівчинку. Потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм вона померла», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські затримали водія й відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.