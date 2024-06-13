У Дубенському районі екоінспектори виявили самовільно споруджену дамбу

Невідомі самовільно спорудили дамбу на Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині. Нині порушників розшукує поліція. Про це 13 червня повідомили у Державній екологічній інспекції Поліського округу.

У квітні 2024 року державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу виявили в селі Хрінники Дубенського району, поблизу місцевої ГЕС, самовільно споруджену дамбу.

Як ZAXID.NET розповів начальник управління державного екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення Рівненської області Віталій Щур, незаконні роботи провели на 0,100 га території Хрінницького водосховища. Невстановлені поки слідством особи вирили дамбу, чим за попереднім розрахунком заподіяли шкоду у розмірі 8000 грн.

За словами Віталія Щура, наразі мотив дій зловмисників невідомий. Втім, вони порушили ст. 125, 126 Земельного кодексу України, а також ст. 3 п. 3 і ст. 15 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Інспекція скерувала матеріали справи правоохоронцям для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.