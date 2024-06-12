На Волині товариство незаконно використовувало 51 га водосховища

Північно-західний апеляційний господарський суд зобов’язав ТОВ «Карпус» повернути у власність держави Кричевичівське водосховище та знести понад пів сотні незаконно встановлених поряд споруд. Про це ZAXID.NET стало відомо з постанови суду.

Як йдеться у матеріалах справи, господарське товариство незаконно, без наявності необхідних документів і дозволів, використовувало Кричевичівське водосховище та розмістило на його території тимчасові споруди. Зокрема, йдеться про 45 дерев’яних пірсів, 4 будинки для відпочинку, 4 альтанки, 9 вбиралень, 3 дерев’яні кабінки для переодягання, а також 5 металевих стовпців для освітлення території.

«Господарський суд Волинської області задоволив позов прокуратури частково – зобов’язав суб’єкт господарювання повернути державі земельну ділянку із водосховищем. Прокурори ж у судах апеляційної та касаційної інстанції наполягали і на знесенні тимчасових споруд», – повідомили у прокуратурі Волинської області.

Відтак, Північно-західний апеляційний господарський суд все ж зобов’язав повернути у власність держави 51 га водосховища, вартість якого оцінюють у 192 млн грн, а також знести тимчасові споруди.

Додамо, що «Карпус» – це товариство з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на організації різних видів відпочинку та розваг, а також діяльності спортивних клубів. Фірма зареєстрована у Луцьку, а згідно з даними YouControl, нею керують Роман та Ігор Івасишини.