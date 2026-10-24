Пізньоцвіт осінній росте серед приміського лісового масиву

На Івано-Франківщині створили першу охоронну зону для збереження та захисту рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. Про це повідомили на сторінці Української природоохоронної групи.

Йдеться про першу охоронну зону, створену на комунальних землях Івано-Франківщини за спеціальною процедурою збереження червонокнижних видів. Охоронна зона охоплює площу 2,7 га серед приміського лісового масиву, де росте пізньоцвіт осінній. Для збереження цієї ділянки передбачено видалення окремих дерев, що допоможе підтримати всі необхідні умови для існування вразливого оселища.

Фото Української природоохоронної групи

Зазначається, що на Черкащині також створили охоронну зону загальною площею 26,37 га, що майже вдесятеро перевищує площу на Івано-Франківщині. Це степова ділянка, що розміщена поруч із нещодавно створеним національним природним парком «Чорний Ліс». На цій степовій ділянці росте ковила пірчаста, збереження якої має забезпечити нова охоронна зона.

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