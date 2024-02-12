Фігури, що символізують Владіміра Путіна та патріарха Кіріла

У Німеччині в містах, містечках і селищах на Рейні розпочався традиційний карнавал перед Великим постом. У понеділок, 12 лютого, учасники святкують «скажений» понеділок (Rosenmontag). У цей день головним об’єктам для жартів стають відомі політики. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Журналісти пояснюють, що політична сатира – головна складова карнавалу у цей день. Учасники висміюють політиків та демонструють їх фігури із пап’є-маше.

Так, на цьогорічному карнавалі люди зобразили російського диктатора Владіміра Путіна, а на рівні його паху – голову патріарха РПЦ Кіріла. Таким чином люди висміяли так звану боротьбу Путіна з пропагандою ЛГБТ. Ще одна фігура Путіна – символізує розпочату Росією війну проти України. Карнавалісти показали, як російський президент засовує до рота шматок, який символізує Україну.

Напис: «подавись цим»

Фігуру Зеленського зобразили із написом «To be or NATO be».

А Дональда Трампа зобразили із прапором США, який він нібито перетворив на свастику за допомогою ножиць.

Фігура Дональда Трампа на карнавалі

За підрахунками організаторів участь у карнавалі взяло близько восьми тисяч учасників, 85 піших груп, 110 платформ та 30 духових оркестрів. Закінчиться карнавал закінчиться в «попільну середу» (Aschermittwoch).