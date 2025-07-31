Військовому та його спільнику загрожує до 12 років ув'язнення

На Київщині Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили начальника фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад ЗСУ, який привласнював гроші на закупівлях дронів. Про це у четвер, 31 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затриманий уклав кілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого товариша. Йдеться про закупівлю БпЛА, які військові використовують на Краматорському напрямку для аеророзвідки та коригування вогню по російських штурмовиках.

«Тільки за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 млн грн. За ці гроші можна було придбати ще декілька гуртових партій розвідувальних БпЛА, які в режимі 24/7 потрібні нашим воїнам для знищення окупантів на передовій», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що правоохоронці ініціювали судово-економічну експертизу, що підтвердила факти розкрадання державних грошей. Також під час обшуків слідчі виявили документацію, що вказує на фінансову оборудку.

Слідчі оголосили начальнику фінансово-економічної служби бригади та його спільнику-підприємцю підозри у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Схему розкрадання грошей, виділених на оборонні потреби, викрили за сприяння головнокомандувача Збройних сил України та командування Сухопутних військ.

Нагадаємо, 31 липня СБУ також повідомляла про викриття військового Нацгвардії на співпраці з російською спецслужбою. Нацгвардієць передавав росіянам інформацію щодо оборонного підприємства, що виробляє боєприпаси.