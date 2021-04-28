На фото чорним маркером замальовані очі, домальовані посмішки та вуса

У Самборі на міському цвинтарі невідомі розмалювали портрети на п'ятьох могилах. Фото розмальованих надгробків у себе на сторінці у Facebook у вівторок, 27 квітня, поширив місцевий письменник та журналіст Микола Сенейко. На фотографіях померлим чорним маркером замальовані очі, подомальовувані посмішки, вуха та вуса.

Як повідомили у поліції у середу, 28 квітня, напередодні близько 17:50 до них звернулася місцева мешканка, яка розповіла, що на міському кладовищі невідомі розмалювали пам’ятники. За цим фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження.

«Як встановили правоохоронці, на території старого і нового кладовища невідомі особи розмалювали на кількох пам’ятниках фотографії та ікони за допомогою маркерів чорного кольору», – зазначено у повідомленні поліції.

Фото Миколи Сенейка

Наразі причетних ще не встановили. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. За це передбачено штраф, арешт чи навіть обмеження волі.