Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 млн євро термінової енергетичної допомоги

У вівторок, 13 грудня, на міжнародній конференції «Солідарні з українським народом», що проходила в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією енергетичної інфраструктури.

Виступаючи перед учасниками події, президент України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 млн євро термінової енергетичної допомоги взимку для відновлення знищеної російськими ударами цивільної інфраструктури. «Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні», – сказав Зеленський.

Про наміри надати допомогу оголосили, серед інших, Швеція, Швейцарія, Норвегія, Іспанія, Німеччина – загалом 46 країн і 24 міжнародні організації, які брали участь у конференції.

Як зазначила глава МЗС Франції Катрін Колонна, 415 млн євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 млн євро – на водопостачання, 38 млн євро – на продовольство, 17 млн євро – на охорону здоров’я та 22 млн євро – на транспорт. Решта коштів ще не розподілена, пише Le Monde.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, половина суми – це грантові кошти, що надійдуть до України. Друга частина – товари, послуги та додаткові кредити.

«Близько 1 млрд доларів Україна залучила за підсумками міжнародної конференції «Солідарність з українським народом», яка відбулася сьогодні в Парижі. З них половина – грантові кошти. Друга половина – товари, роботи, кредити, більшість із яких отримаємо ще цього року», – зазначив прем’єр.

Шмигаль запевнив, що під час конференції в Парижі, яку також називають енергетичним «Рамштайном», вдалося побудувати дієву та ефективну платформу солідарності з Україною. Вона допоможе узагальнювати інформацію про потреби країни та забезпечить механізм миттєвої реакції партнерів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив що є і другий аспект допомоги, якому присвячена Двостороння франко-українська конференція, – фінансування реальної української економіки під час війни, роль та очікування приватного сектору в контексті економічного перехідного періоду в Україні.

За словами Макрона, у конференції взяли участь 700 французьких компаній.

«Це не лише політична і фінансова підтримка держав і фінансових інституцій, не лише це важливо для відбудови України. Дуже важлива участь саме бізнесу, який кожний спеціалізований у своєму секторі, і кожен зможе зробити свій внесок у відбудову України», – зазначив французький президент, пише Укрінформ.

Міжнародна конференція «Солідарність з українським народом» є першою зустріччю у подібному форматі, механізм якої відбувається за прикладом «Рамштайну» – зустрічей країн-союзників щодо надання військової підтримки Україні.

Її співорганізаторами є президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Мета – створити координаційний механізм з енергетичного відновлення України після атак Росії на критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Саміт енергетичного «Рамштайну» покликаний допомогти українському народу «витримати цю зиму», зазначив Макрон. За його словами, на прохання президента Зеленського, за столом «Рамштайну» зберуться представники багатьох країн, деякі з яких «часом мали віддалену роль та не були в центрі підтримки й допомоги» Україні. Вони обговорять надання генераторів, допомогу в ремонті об'єктів інфраструктури та освітленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков очолюють українську делегацію. Також на саміті присутня перша леді Олена Зеленська.

Французькі організатори зустрічі кажуть, що акція допомоги також надішле Кремлю сигнал про те, що міжнародна спільнота підтримує Україну проти повітряних бомбардувань Росії, які спустошили українську енергосистему та іншу ключову інфраструктуру.