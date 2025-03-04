Митники знайшли скрипку у багажнику автомобіля Mercedes

На митному посту Ягодин біля кордону з Польщею волинські митники вилучили у водія автомобіля Mercedes старовинну скрипку XIX cтоліття. Її вартість може сягати 10 тис доларів. Про це повідомила 3 березня пресслужба Волинської митниці.

За інформацією митників, скрипку Джованні Баттісти Гваданьїні виявили у багажнику автомобіля Mercedes, за кермом якої перебував 50-річний волинянин. Чоловік намагався вивезти інструмент за кордон «зеленим коридором».

«Шедевр італійського майстра треба було обов’язково письмово декларувати з наданням підтверджуючих документів щодо права вивезення за кордон, однак чоловік проігнорував цю вимогу законодавства», – йдеться у повідомленні.

На волинянина склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу. ЇЇ санкція передбачає штраф, також за рішенням суду можлива конфіскація. Вартість скрипки встановлять додатково у ході фахової експертизи. Митники додають, що схожий інструмент з приватної колекції у лютому 2021 року в Аукціонному Домі Thomaston оцінювали щонайменше у 10 тис. доларів.

Додамо, що Джованні Баттіста Гваданьїні – майстер, якого визнають одним із найкращих в історії після Антоніо Страдіварі та Джузеппе Гварнері. Сімʼя Гваданьїні була відома своїми скрипками, а ще – гітарами та мандолінами.