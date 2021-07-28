На кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися бойові дії

На кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч на 28 липня сталися нові сутички, в яких сторони звинуватили одна одну. Внаслідок бойових дій загинули троє військових з вірменського боку, точної інформації про втрати Азербайджану немає, пише Deutsche Welle.

В Міноборони Вірменії заявили, що о 03:40 «підрозділи збройних сил Азербайджану здійснили напад на вірменські позиції, розташовані на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону». Бої почалися у районі від Сотка до Верин Шоржа.

Близько 8:00 ранку 28 липня Міноборони Вірменії повідомило про трьох загиблих військових і двох поранених та стверджує, що втрати є з обох сторін.

У відомстві звинуватили Баку в порушенні режиму тиші перед майбутніми переговорами в Москві.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що на 9:20 «азербайджанські підрозділи, що ініціювали атаку на вірменські позиції, зазнали втрат і були відкинуті на вихідні позиції», перестрілки тривають. Вона додала, що на інших ділянках кордону ситуація залишаться стабільною.

Міноборони Азербайджану близько 10 ранку за місцевим часом опублікувало повідомлення про те, що «заходи у відповідь на провокацію, почату збройними силами Вірменії» тривають і ситуація «під контолем підрозділів Азербайджану». Про втрати у повідомленні не згадують.

Міноборони Азербайджану заперечило, що від обстрілів постраждали цивільні об’єкти на території Вірменії, назвавши це дезінформацією.

В Міністерстві закордонних справ Вірменії у свою чергу поклали відповідальність за подальше загострення на Азербайджан та наголосили, що азербайджанські військові незаконно знаходяться на суверенній території країни.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а в кінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій. Жертвами зіткнень тоді стали понад 6 тис. осіб.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану та Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в спірному регіоні з 10 листопада. За її підсумками Вірменії довелося підписати мирну угоду на вигідних Азербайджану умовах.

Зокрема, Єреван віддав Баку фактично весь так званий пояс безпеки – це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни. Вони мали забезпечувати безпеку невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Ті райони НКР, які Баку вже зайняв, також залишаються під контролем Азербайджану. Це викликало масові протести в Єревані з критикою глави уряду.

Нагірний Карабах в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки не визнає жодна країна. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є Росія, Франція і США.