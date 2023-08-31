Уродженець Київщини позбувся автомобіля

У пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею прикордонники вилучили автомобіль Volkswagen Passat, який мешканець Київщини намагався завезти під виглядом гуманітарної допомоги.

Як розповіли в Західному регіональному управліннні Держприкордонслужби, 29 серпня 46-річний уродженець Київщини перетинав кордон автомобілем Volkswagen Passat. Для проходження контролю він обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував автомобіль.

Автомобіль, приблизна вартість якого 320 тис. грн, вилучили (фото ДПСУ)

Відповідно до документів, наданих на перевірку, легковик переміщувався як гуманітарна допомога для однієї із військових частин. Під час додаткової перевірки прикордонники спільно з працівниками митниці встановили, що отримувач не очікує таку «гуманітарну допомогу».

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль вилучили, його орієнтовна вартість складає 320 тис. гривень.