Правоохоронці зафіксували два випадки продажу автомобілів ввезених нібито для фронту

На Закарпатті викрили чоловіка, який продавав автомобілі ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це у середу, 16 серпня, повідомили у поліції Львівської області.

За даними слідства, організатором є 44-річний мешканець Мукачівського району. Чоловік, користуючись спрощеною системою, ввозив автівки з-за кордону без сплати обов’язкових податків та зборів. Однак транспортні засоби так і не потрапляли на фронт. Адже після перетину кордону закарпатець шукав цивільних клієнтів та продавав їм автомобілі.

Під час досудового розслідування правоохоронцям вдалося задокументувати щонайменше два факти продажу автомобілів ввезених нібито для фронту. Йдеться про Volkswagen T4 , який чоловік оформив як гуманітарну допомогу для благодійної організації і в подальшому продав клієнтові за 4 тис. доларів. Ще один автомобіль Nissan Navara, який за аналогічною схемою фігурант збув за 5 800 доларів.

Слідчі зібрали докази та повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ( Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі під час дії воєнного стану). У підозрюваного слідчі вилучили гроші, отримані ним за продаж автівок та інші речові докази.

Наразі в поліції готують матеріали для скерування справи до суду. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.