Солдати таїландської армії рухаються до прикордоння

У четвер, 24 липня, на кордоні між Таїландом та Камбоджею почалася стрілянина між військовими. Після загострення конфлікту щодо спірних територій та взаємних обстрілів Таїланд завдав авіаударів по камбоджійських цілях, є загиблі, повідомили телеканал CNN та газета Guardian.

Напруження на кордоні сталося на тлі того, як тайський солдат, який вартував на кордоні, втратив ногу через підрив міни – інцидент призвів до погіршення дипвідносин між країнами. У травні війська ненадовго обмінялися вогнем на спірній ділянці кордону, в результаті чого загинув камбоджійський солдат.

Стрілянина розпочалася між військовими обидвох країн вранці 24 липня. Сторони звинувачують одна одну в стрілянині. Після цього Таїланд закрив кордон із Камбоджею.

Зазначимо, сутичка сталася біля поблизу зіткнень поблизу кхмерського індуїстського храму Та Муен Тхом – стародавнього храму, розташованого у спірній прикордонній зоні. На відео, які з’явилися в соцмережах, видно, як у прикордонній зоні військові застосовують артилерію.

Згодом Таїланд повідомив, що здійснив авіаналіт на прикордоння Камбоджі. За даними влади країни, за допомогою винищувача F-16 таїландська армія знищила військову ціль.

Станом на 13:00 24 липня відомо про жертви серед цивільного населення в Таїланді – місцева влада повідомила про зонайменше 11 загиблих мешканців прикордонних сіл. Камбоджа на момент публікації не повідомляла про жертви серед цивільних. У Таїланді влада евакуювала 40 тис. мирних жителів з 86 сіл поблизу кордону до безпечніших місць.

Останні великі зіткнення сталися між 2008 і 2011 роками, коли внаслідок бойових дій та артилерійських перестрілок загинуло щонайменше 34 людини.

Нагадаємо, на початку квітня також загострився конфлікт між Індєю та Пакистаном –

звинувачували одна одну в провокаціях та відкривали вогонь на кордоні. Загострення відносин країн сталося через напад бойовиків на туристів в індійському районі Джамму та Кашмір – тоді загинули 26 людей, більшість із них були громадянами Індії.

Увечері 6 травня збройні сили Індії офіційно розпочали операцію «Сіндур» та завдали ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані. У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок військової операції «Баньян Аль-Марсус», проте того ж дня країни за посередництва Сполучених Штатів досягнули домовленості про припинення вогню. За врегулювання конфлікту Пакистан висунув американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.