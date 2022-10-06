Численні жертви нападу на дитячий центр у Таїланді

У Таїланді в провінції Нонгбуа Лампху в четвер, 6 жовтня, колишній поліцейський напав на дитячий центр і застрелив 34 людини. Пізніше нападник застрелився, пише Reuters.

Спершу повідомлялося, що серед жертв – 22 дитини, а також дорослі. Однак згодом кількість загиблих зросла до 36, зокрема – загинули 24 дитини. Також відомо про 12 поранених дітей (вісім з них мають серйозні поранення), їх госпіталізували.

BREAKING: Thurs's mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 32 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself. Killer identified as former police officer, pol sergeant Panya Kamrab fired for drugs involvement. #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/DaIZce2kDX — Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 6, 2022

The death toll of Nongbua Lamphu province's childcare centre in Thursday rose to 36 including 24 children. Additinally, 12 have been injured and the province's hospital need more blood donations. #Thailand #WhatsHappeningInThailand #KE #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/ddf2ZrHbCX — Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 6, 2022

Update- Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 35 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/DLwrKrWqfJ — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

Нападник, який застрелився після масового вбивства, це колишній офіцер поліції Паня Хамраб. За словами поліції, минулого року його звільнили з правоохоронних органів за злочини, пов’язані з наркотиками.

За інформацією правоохоронців, озброєний чоловік розхвилювався після того, як прибув до дитячого центру й виявив, що його дитини там немає. Згодом він відкрив вогонь і врізався своїм автомобілем у натовп перехожих, а потім повернувся додому та вбив свою дружину й дитину, пише BBC.

Масові розстріли в Таїланді трапляються рідко, хоча рівень володіння зброєю є високим у порівнянні з деякими іншими країнами регіону, а нелегальна зброя є поширеним явищем, як і насильство з застосуванням зброї.

У 2020 році солдат, розлючений через невдалу операцію з нерухомістю, вбив щонайменше 29 людей і 57 поранив під час безладу, який охопив чотири населені пункти.