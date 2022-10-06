Екс-поліцейський напав на дитячий центр у Таїланді, 36 вбитих
Серед вбитих – 24 дитини
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У Таїланді в провінції Нонгбуа Лампху в четвер, 6 жовтня, колишній поліцейський напав на дитячий центр і застрелив 34 людини. Пізніше нападник застрелився, пише Reuters.
Спершу повідомлялося, що серед жертв – 22 дитини, а також дорослі. Однак згодом кількість загиблих зросла до 36, зокрема – загинули 24 дитини. Також відомо про 12 поранених дітей (вісім з них мають серйозні поранення), їх госпіталізували.
Нападник, який застрелився після масового вбивства, це колишній офіцер поліції Паня Хамраб. За словами поліції, минулого року його звільнили з правоохоронних органів за злочини, пов’язані з наркотиками.
За інформацією правоохоронців, озброєний чоловік розхвилювався після того, як прибув до дитячого центру й виявив, що його дитини там немає. Згодом він відкрив вогонь і врізався своїм автомобілем у натовп перехожих, а потім повернувся додому та вбив свою дружину й дитину, пише BBC.
Масові розстріли в Таїланді трапляються рідко, хоча рівень володіння зброєю є високим у порівнянні з деякими іншими країнами регіону, а нелегальна зброя є поширеним явищем, як і насильство з застосуванням зброї.
У 2020 році солдат, розлючений через невдалу операцію з нерухомістю, вбив щонайменше 29 людей і 57 поранив під час безладу, який охопив чотири населені пункти.
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