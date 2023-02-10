8-поверховий житловий будинок збудують на вул. Мундяк, 5

На Левандівці збудують 8-поверховий житловий будинок із вбудованими офісами та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 10 лютого.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,22 га на вул. Мундяк, 5, що призначена для житлової та громадської забудови. Зараз на цій території розташовані гаражі, двоповерховий житловий будинок та інші господарські будівлі. У липні 2021 року компанія «Нові буд інвест» отримала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Мундяк, 5 під будівництво житлової багатоповерхівку. Ділянка забудови

Згідно з МУО, висота будинку не має перевищувати 27,4 м, а площа забудови – 40%. Загалом будинок складатиметься з двох частин на 7 та 8 поверхів. Підземний паркінг вміщуватиме 56 машиномісць.

Під час засідання виконавчого комітету представник забудовника повідомив, що за домовленістю з мешканцями компанія відремонтує частину вулиці, що з’єднує вул. Мундяк та Калнишевського. Крім цього, поруч облаштують громадський простір із дитячим майданчиком та підземні сміттєві майданчики.

Будівництво вестиме ТОВ «Нові Буд Інвест». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована майже 5 років тому у Львові на вул. Городоцькій, 225 та займається будівництвом. Одноосібним власником та директором компанії є Юрій Колодій – директор кількох компаній, що входять до міжнародної групи Meest.