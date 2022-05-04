Російські війська обстріляли Михайлівку біля Рубіжного, від осколкового поранення загинув настоятель храму

На Луганщині російські війська обстріляли селище Михайлівка поблизу Рубіжного. Внаслідок обстрілів від осколкового поранення загинув настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського ієромонах Парфеній (Федорченко). Про це у середу, 4 травня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Російська армія продовжує змагання з Богом. Вчора орки відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній», – повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, з кінця лютого на Луганщині щонайменше 15 релігійних споруд були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, також були поранені служителі церков.