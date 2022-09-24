Росіяни намагаються надати псевдореферендуму вигляду масовості і всезагальної підтримки

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Так званий «референдум» більше нагадує соцопитування під дулами автоматів. Під час поквартирного обходу для дотримання процедури таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою. Тих, хто голосує «проти», вносять до окремих списків», - зазначив Гайдай.

Голова Луганської ОВА повідомив, що при цьому населені пункти на період фейкового «референдуму» закриті на в’їзд та виїзд.

Гайдай наголосив, що отримує багато повідомлень з окупованих територій із проханням скорішого визволення Луганщини.

Нагадаємо, що відучора на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей Росія почала псевдореферендуми щодо «входження» цих територій до складу РФ.

Росіяни завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.