Рятувальники спустились до хлопчика у колектор, оглянули його, та за допомогою мотузки витягнули на поверхню

У неділю, 7 квітня, на Львівщині 13-річний хлопчик впав у каналізаційний колектор. Звідти його дістали рятувальники та передали медикам. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

«7 квітня о 18:55 до рятувальників міста Соснівка у пожежно-рятувальний підрозділ прибігли схвильовані діти та повідомили, що їхній друг впав у каналізаційний колектор», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники одразу відправились до місця події. Як з’ясувалось, під час гри дітей, хлопчик 2011 року народження, впав у каналізаційний колектор глибиною близько п’яти метрів. Дитина була при свідомості. Рятувальники спустились до хлопчика у колектор, оглянули його, та за допомогою мотузки витягнули на поверхню, де передали медикам.