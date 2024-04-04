Випадок трапився у школі №91, що на вул. Варшавській

У четвер, 4 квітня, у львівській школі №91 учень 10 класу розпилив перцевий балончик – десятеро школярів потрапили до лікарні, трьох з них госпіталізували. Про це повідомляє Львівська міськрада.

Як вказано у повідомленні, випадок трапився у школі №91, що на вул. Варшавській. Учень 10 класу розпилив у коридорі школи перцевий балончик, через що діти, які вийшли з класів під час перерви, почали скаржитись на погане самопочуття. Загалом десятеро дітей звернулись по допомогу до медиків: сімох медики оглянули та відпустили додому, а трьох – госпіталізували.

«Між третім і четвертим уроком учень 10 класу вийшов на коридор і розпилив перцевий балончик, який придбав кілька днів до цього у супермаркеті. Коли діти почали виходити на перерву, вони надихалися і почали звертатися у медпункт. Станом на зараз є діти, які перебувають у лікарні. Зараз проводимо роботу з цим учнем, уже телефонували до мами, так виглядає, що дитина із сім’ї у складних життєвих обставинах. Також ми проведемо профілактичні заходи для попередження у майбутньому таких речей у всіх школах», – розповів керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Як пояснила керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко, до дитячої лікарні святого Миколая доправили 10 дітей. Сімом із них надали необхідну допомогу і відправили додому на амбулаторне лікування. А трьох дітей госпіталізували у відділення старшого дитинства лікарні, де медики продовжують надавати їм необхідну терапію.

Ярема Безніско, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Святого Миколая уточнив, що троє пацієнтів перебували у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології, де їм провели промивання слизових оболонок, інгаляція кисню – їх перевели у відділення педіатрії. Трьом дітям надали допомогу в Центрі ментального здоров’я через панічні атаки та ще чотирьох дітей в задовільному стані після огляду педіатра відпустили додому.

Додамо, що поліція може притягнути батьків хлопця до адміністративної відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків, що передбачає 850 грн штрафу.