Личаківський районний суд Львова визнав батька неповнолітнього школяра винним у неналежному виконанні батьківський обов’язків. Суд оштрафував львів’янина на 850 грн, бо його син матюкався у школі.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, неповнолітній син Олександра Сальнікова навчається у школі №82 на вул. Шафарика біля парку «Погулянка». Протягом грудня 2023 року – січня 2024 року школяр вчиняв дрібне хуліганство, зокрема матюкався та образливо чіплявся до учнів та вчителів у навчальному закладі.

Про цей факт повідомили поліцію, яка склала щодо батька школяра протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду батько хлопця не прийшов.

Справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали та визнав львів’янина винним у адмінправопорушенні, призначивши 850 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.