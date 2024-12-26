Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події

У четвер вранці, 26 грудня, на автодорозі Київ-Чоп, у селі Розвадів Стрийського району, трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув 54-річний пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 19-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, наїхав на пішохода, 54-річного мешканця Стрийського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.