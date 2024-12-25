Аварія сталася вверечі 24 грудня на трасі Київ – Чоп

Ввечері 24 грудня у селі Соснівка, що біля Львова, зіткнулися автомобіль Mitsubishi Outlander, яким керував 35-річний житель Кіровоградської області, та Renault Kangoo, яким керував 63-річний львів'янин. Внаслідок аварії постраждали обидва водії та дві їхні пасажирки – 17-річна львів'янка та 39-річна мешканка Львівщини.

Пресслужба поліції Львівської області повідомила, що всіх постраждалих госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Місце, де сталася ДТП. Фото поліції Львівської області

За фактом аварії слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права на три роки керувати транспортними засобами.