На Львівщині дев’ятирічна дівчинка потрапила до лікарні через укус змії. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився у неділю, 6 липня, близько 23:50 години. Дев’ятирічну жительку села Нижні Гаї змія вкусила у ступню ноги. Дитину госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню в стані середнього ступеню важкості.

Такж протягом 6 липня на Львівщині зафіксували ще два випадки укусів змій. До лікарень потрапили 62-річний мешканець Трускавця та 48-річна жителька села Підтемне.

Як вберегтися від укусів змій

Вирушаючи на ліс, гори чи в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, варто подбати про відповідний одяг: штани з цупкої ткани, високі черевики (штани заправити в черевики).

Перед тим, як присісти на пеньок, дерево, камінь чи просто на траву, огляньтеся навколо, пошурхотіть або постукайте палицею, бо це місце могло сподобатися не лише вам, а й зміям. Стукіт їх відлякає. Як правило, вони втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси. Та у спекотні дні їхня поведінка може змінюватися. Змії часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

Якщо зустрілися з плазуном, не тікайте, не робіть різких рухів. Зазвичай, змія просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або тихенько без різких рухів відійти в сторону.

Коли сталося так, що змія таки вкусила вас чи когось з ваших друзів, слід знати, як правильно надати першу домедичну допомогу. Поради лікаря знайдете тут.