Випадок трапився у селі Климець Стрийського району

У четвер, 3 липня, на Львівщині через укус змії до реанімації потрапив 13-річний хопець. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту.

Випадок трапився у селі Климець Стрийського району. Там змія вкусила 13-річного хлопця у ліву гомілку. Постраждалого доставили до реанімаційного відділення Сколівської центральної лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Додамо, 3 липня на Львівщині трапився ще один випадок. У селі Бітля Самбірського району 57-річного чоловіка змія вкусила в ліву стопу. Його госпіталізували до Турківської центральної лікарні.

Як вберегтися від укусів змій

Вирушаючи на ліс, гори чи в місцевість, де потенційно можуть бути плазуни, варто подбати про відповідний одяг: штани з цупкої ткани, високі черевики (штани заправити в черевики).

Перед тим, як присісти на пеньок, дерево, камінь чи просто на траву, огляньтеся навколо, пошурхотіть або постукайте палицею, бо це місце могло сподобатися не лише вам, а й зміям. Стукіт їх відлякає. Як правило, вони втікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси. Та у спекотні дні їхня поведінка може змінюватися. Змії часто ховаються в старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

Якщо зустрілися з плазуном, не тікайте, не робіть різких рухів. Зазвичай, змія просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти і чекати, доки гадюка відповзе, або тихенько без різких рухів відійти в сторону.

Коли сталося так, що змія таки вкусила вас чи когось з ваших друзів, слід знати, як правильно надати першу домедичну допомогу. Поради лікаря знайдете тут.