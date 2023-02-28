Мальтійська служба допомоги реалізовує проект у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях

Мальтійська служба допомоги реалізовує проект мобільного ігрового простору, щоб у розважальній формі надавати психосоціальну підтримку дітям. Три команди у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях курсують на спеціальних бусах, наповнених ігровим та спортивним інвентарем та займаються з дітьми. Про це у вівторок, 28 лютого, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Кожна команда складається із психологів, аніматорів та арттерапевтів, які організовують так звані «розумні розваги». Таким методом фахівці допомагають дітям впоратися з психологічними травмами, викликаними війною, а також полегшити процес інтеграції дітей-переселенців в нових осередках. У планах залучити до проекту 8 тис. дітей.

Основна ціль мобільного ігрового простору – емоційне розвантаження дітей. Спеціалісти регулярно навідуються в школи, дитячі садочки, дитячі будинки, прихистки, шпиталі, а також до діток з інвалідністю у трьох областях: Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.

«Такий ігровий простір створили, щоб допомагати дітям отримувати звичні ритуали, які вони мали до повномасштабного вторгнення. А також допомогти створити місце для розвитку, радості та безтурботності, яку потрібно переживати дітям, щоб формувати відчуття довіри до світу. Дитина розвивається фізично, когнітивно та ментально найбільшою мірою через гру, тому в нашому арсеналі є доволі широкий вибір забав на різний вік та потреби: спортивні, музичні, розважальні, мистецькі, рукодільні, ігрові, сенсорно-розвиткові та ще багато іншого цікавого інвентарю є в нашому бусі», – пояснює психологиня Мальтійської служби допомоги у Львові Олена Романова.

Під час одного виїзду у «розумних розвагах» беруть участь до 100 дітей різного віку. Самі ж заняття тривають близько двох годин. Участь в такому мобільному ігровому проекті взяли вже понад 2500 тис. дітей. Фаворитами в мелечі наразі є аквагрим, розмальовування екоторб та різні спортивні активності.

Команда мобільного ігрового простору на Львівщині працює щоденно. Основними локаціями стають прихистки для ВПО, школи та дитячі садочки. Щоб до освітнього закладу приїхали спеціалісти, потрібно написати до Мальтійської служби допомоги у Facebook або Instagram. Також можна зателефонувати за номером – 0977396902.

Проект реалізує Мальтійська служба допомоги у співпраці з багатьма міжнародними партнерами.