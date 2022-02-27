Для потреба армії потрібні вантажівки КРАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, УРАЛ

На Львівщині для потреб Збройних сил України потрібні вантажівки КРАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, УРАЛ. Їх обіцяють повернути після завершення бойових дій.

«Для потреб захисників України терміново потрібні вантажні автомобілі для доставки на лінію фронту особового складу, зброї та боєприпасів, матеріальних ресурсів. Автотранспорт візьмуть на облік, після нашої перемоги повернуть», – повідомив у неділю, 27 лютого, начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко. Також для оборони потрібні три трактори одноковшеві та 10-16-тонні крани з водіями.

Керівників підприємств та власників таких автомобілів просять звертатися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або за номером телефону 0 (67) 179 43 30.

Окрім того, голова ЛОДА Максим Козицький повідомив про потребу вантажівок для доставки гуманітарної допомоги з Польщі.

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