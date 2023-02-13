Для всіх військовослужбовців батальйону проведуть відповідну підготовку

На Львівщині формують окремий стрілецький батальйон. До його лав запрошують громадян віком від 18 до 60 років, вони можуть бути й без досвіду проходження військової служби. Про це повідомляють в Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Закликають приєднатись до лав стрілецького батальйону також і внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово перебувають на території Львівської області.

Для всіх військовослужбовців батальйону проведуть відповідну підготовку.

«Забезпечення батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних Сил України. Військовослужбовці матимуть можливість кар’єрного росту, отримуватимуть гідне грошове забезпечення, додаткові винагороди, виплати та соціальну підтримку держави», – зазначили в Львівському обласному ТЦК та СП.

Охочі вступити до лав окремого стрілецького батальйону Львівської області можуть звертатися за місцем проживання до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.