На Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна

У п’ятницю, 16 липня, у Турківську центральну міську лікарню госпіталізували 62-річну жінку унаслідок укусу змії. Вона перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, 62-річну мешканку села Багнувате, що у Боринській ТГ на Самбірщині, вкусила в ногу змія ще 13 липня. Однак жінка звернулась до медиків лише вчора пізно ввечері. Приблизно 23:00 її госпіталізували у Турківську ЦМЛ у стані середнього ступеня важкості.

Зазначимо, що на Львівщині трапляється лише один вид отруйних змій – гадюка звичайна. Вона невелика, має довжину до 75 см, тіло товсте, голова округло-трикутна, приплюснута. Колір – або чорний, або коливається від сірого до коричневого з оливковими та червоно-бурими відтінками і має виражений зигзагоподібний малюнок уздовж хребта.