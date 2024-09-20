Яворівський районний суд Львівщини визнав командира батареї Андрія Г. винним у недбалому ставленні до військової служби. Він приховував пиятики підлеглих і їм безпідставно нарахували премій на понад 400 тис. грн, хоча мали б оштрафувати за порушення дисципліни. Суд зобов’язав Андрія Г. сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, командир батареї забезпечення навчального процесу однієї з військових частин Андрій Г. у 2022 році не доповідав про те, що його підлеглі перебували на службі п’яними. 11 військовим безпідставно нарахували 417 тис. грн премій, хоч мали б оштрафувати за порушення дисципліни (зазвичай за таке порушення призначають по 17 тис. грн).

Щодо командира батареї склали протокол про адмінправопорушення за фактом недбалого ставлення до служби. У суді Андрій Г. заперечив свою провину та розповів, що він не знав, що військові проходили огляд на стан сп’яніння, заявивши, що у матеріалах справи немає медичних висновків. За даними військового, у час на службі було багато солдатів та лише двоє офіцерів, тому «важко було контролювати роботу».

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі докази та аргументи сторін, визнавши Андрія Г. винним у адмінправопорушенні – йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.