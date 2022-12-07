У бюджеті Львівської області на 2023 рік передбачено на 27% більше коштів на підтримку агропромислового комплексу, аніж було цьогоріч – 34,2 млн грн загалом (+7,2 млн грн). Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації.

«Підтримка аграріїв в такий непростий час є вкрай важливою. Адже саме аграрний сектор забезпечує продовольчу безпеку країни, сплачує податки, генерує валютну виручку та забезпечує сільське населення роботою», – прокоментувала фінансування Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 роки керівниця профільного департаменту Тетяна Гетьман.

У департаменті зазначили, що надання в межах програми пільгових кредитів аграріям упродовж 2021-2022 років дозволило повернути до бюджету 14,1 млн грн за два роки.

Додамо, що у державному бюджеті на 2023 рік для міністерства аграрної політики та продовольства України на програми підтримки передбачено 281 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, завдяки грантам за програмою «єРобота» на Львівщині збільшать площі вирощування лохини і чорниці.