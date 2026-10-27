Водій не пропустив кортеж загиблого воїна, йому виписали штраф

Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував водія вантажівки Ігоря Щулика. Чоловік не пропустив автомобіль, який супроводжував кортеж із тілом загиблого воїна. Про це йдеться у постанові суду від 22 жовтня.

Інцидент трапився 8 вересня у селі Угерсько біля Стрия на автодорозі Київ–Чоп. Водій вантажівки, рухаючись у напрямку Львова, не пропустив службовий автомобіль Renault з увімкненими проблисковими маячками, який супроводжував траурний кортеж із загиблив військовим. Це спричинило аварійну ситуацію.

Ігор Щулик не з’явився на засідання, однак до того подав заяву про розгляд справу без нього. Він повністю визнав свою провину та просив його суворо не карати.

Суд Володимир Павлів оштрафував Ігоря Щулика на 1445 грн штрафу. Також з водія стягнули 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляції.

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