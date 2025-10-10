Марія Лунь їхала на похорон воїнів

У Львові 65-річний водій маршрутки №114 зневажливо відповів «я тішуся» матері загиблого військового, коли вона показала посвідчення члена родини загиблого захисника. Про ситуацію стало відомо зі сторінки Марії Лунь.

68-річна мати загиблого військового Марія Лунь розповіла ZAXID.NET, що в четвер, 9 жовтня, їхала на похорон трьох воїнів у Гарнізонний храм.

«Я купила квіти і поспішала. Посвідчення лежало зверху у сумці, а гроші — глибше. На зупинці я не встигла приготувати оплату, думала, що поїду в маршрутці, де діють посвідчення. Але приїхала інша — 114-та. Я показала посвідчення, а водій відповів мені насмішливо: «Я тішуся», – розповіла Марія Лунь.

Жінка каже, що така реакція була для неї особливо болісною, адже вона втратила одного сина на війні, а інший нині продовжує службу, сама ж вона волонтерить, пече пряники для військових.

«Дуже боляче таким матерям. Один син – на небесах, другий на війні. І коли чуєш таке, то просто втрачаєш віру в людей», – каже пані Марія.

За її словами, люди в маршрутці не відреагували на те, що відбувалося: «Ні пари з уст. Я плакала ззаду, а жінка, що сиділа переді мною, навіть не обернулася». Марія Лунь наголошує, що справа не в оплаті проїзду, а у ставленні до людей, адже, каже вона, найгірше – це не розуміти чужого болю.

В пʼятницю, 10 жовтня, у ЛОВА повідомили, що водія маршруту №114 звільнили. У розмові із ZAXID.NET начальник департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Степан Рудницький наголосив, що ситуація, котра склалася, неприпустима: «Наша позиція однозначна – діяти за законом. Ми звернулися до перевізника одразу після появи інформації у соцмережах. Підприємство встановило, який це автобус і який водій. Послухавши його пояснення, вирішили звільнити. Це принципова позиція керівництва галузі транспорту, щоб інші водії так не робили», – зазначив чиновник.

Він додав, що у подібних випадках пасажири можуть повідомляти про порушення будь-яким зручним способом. «Можна звертатися через соцмережі – на офіційні сторінки обласної адміністрації або департаменту дорожнього господарства, а також на гарячу лінію ЛОДА. Ми реагуємо на такі сигнали», — сказав він.

За словами Степана Рудницького, з керівниками транспортних підприємств регулярно проводять наради, під час яких наголошують на етичній поведінці водіїв, аналізують скарги пасажирів та обговорюють всі нагальні питання.

Чиновник зазначив, що такі випадки влада буде жорстко присікати, а реакція на цей інцидент має стати показовою для всіх водіїв.

Ввечері 9 жовтня Марія Лунь у фесйбуці зазначила, що їй зателефонував керівник транспортного маршруту ПП «Транс-Спорт» і попросив вибачення за поведінку водія. «Хотів під'їхати до мене з водієм, щоб і він вибачився, але я сказала, що це зайве. Натомість попросила відвезти його на Поле почесних поховань і там зрозуміти той біль матерів, помолитись і просити пробачення в полеглих воїнів».