Досудове розслідування триває

На Львівщині правоохоронці затримали адвоката під час одержання хабара. За вимагання від клієнта 1500 доларів йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це у вівторок, 5 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили слідчі, 34-річний адвокат, мешканець Дрогобича, вимагав та одержав від клієнта неправомірну вигоду – 1500 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на рішення суду. А саме забезпечити непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.

Правоохоронці затримали адвоката під час отримання ним неправомірної вигоди. Гроші, 1500 доларів США, у нього вилучили.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.