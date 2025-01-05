Господарська будівля повністю згоріла

У неділю вночі, 5 січня, на Львівщині під час пожежі в господарській будівлі загинув 38-річний чоловік. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу в місті Соснівка Шептицького району надійшло о 02:46. Горіла дерев'яна господарська будівля. На момент прибуття пожежників до місця виклику будівля була повністю охоплена вогнем. Була також загроза перекидання полум’я на поруч розташований сусідський житловий будинок та гараж.

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Ним виявився 38-річний родич власників будинку. Пожежу вдалось локалізувати о 03:04 та о 03:18 ліквідувати, господарська будівля повністю згоріла.

До ліквідації пожежі залучали чотири вогнеборці та одну одиницю спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.