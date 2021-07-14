Під колесами автомобіля Audi загинув 51-річний працівник дорожньої служби

На Львівщині під колесами автомобіля Audi загинув 51-річний львів’янин. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 13 липня, о 18:35 поблизу с. Тудорковичі (Сокальська ТГ), що приблизно за 27 км від Червонограду, на автодорозі Нововолинськ – Червоноград. Як повідомили у поліції, загиблий був працівником дорожньої служби, який виконував роботи на проїзній частині.

«Поблизу с. Тудорковичі (Сокальська ТГ) Червоноградського району на автодорозі Р-15 сполученням Нововолинськ – Червоноград водій автомобіля Audi А6 здійснив наїзд на пішохода, який загинув на місці пригоди», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Загиблим виявився мешканець Львова 1970 року народження. Як повідомили у поліції, чоловік був працівником дорожньої служби.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi, 20-річний житель Волинської області, скоїв наїзд на 51-річного львів’янина, працівника дорожньої служби, який виконував роботи на проїзній частині. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

Фото поліції

Автомобілем керував мешканець Нововолинська 2001 року народження.

У поліції не повідомляють, яка компанія виконувала роботи на дорозі. У Держпраці у Львівській області ZAXID.NET повідомили, що до них інформація про випадок не надходила. Її мали передати управлінню Держпраці в Одеській області – за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Автомагістраль Південь», яке виконувало роботи на цій ділянці. В управлінні Держпраці в Одеській області інформацію пообіцяли надати пізніше.

У Службі автомобільних доріг Львівщини ZAXID.NET розповіли, що загиблий був працівником підрядника ТОВ «Автомагістраль Південь», який на даній ділянці виконує роботи з облаштування узбіччя. У момент ДТП чоловік регулював рух.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліція встановлює обставини події.