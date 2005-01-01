На Львівщині підлітка випадково поранили з мисливської рушниці

У неділю, 14 січня, в одному із сіл Сокальського району на Львівщині 17-річного підлітка було поранено з мисливської рушниці. Як повідомив відділ комунікації ГУ НП у Львівській області, це випадково зробив його друг.

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про те, що до них з діагнозом «вогнепальне поранення передпліччя» доставлений 17-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, який був госпіталізований.

Як встановили правоохоронці, хлопець був поранений в результаті нещасного випадку. Він зі своїм 22-річним товаришем намагались спорядити мисливську рушницю ІЖ і під час цього стався випадковий постріл.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських або виправних робіт, або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.