Компанія фальшувала податкові звіти

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили підприємство, яке два роки вказувало у бухгалтерських документах витрати на маркетингові дослідження, але насправді не проводило їх. Через це держбюджет недоотримав 4,1 млн грн. У прес-службі БЕБ у понеділок, 4 вересня, розповіли, що підприємство повернуло гроші у бюджет та заплатило штраф.

«Компанія ухилялася від сплати податків, подаючи у бухгалтерських документах дані про неіснуючі господарські операції – замовлення маркетингових досліджень та рекламних послуг. Ці послуги були задекларовані, але фактично не надавались. Також у податкових звітах підприємства вказували купівлю товарів, які під час постачання змінювались на інші. Як результат податковий кредит з ПДВ збільшився, а бюджет недоотримав 4,1 млн грн податків», – йдеться у повідомленні прес-служби БЕБ.

Зазначимо, що збільшення витрат на папері зменшувало прибуток підприємства, а таким чином – і суму податку на прибуток.

Загалом детективи зобов'язали підприємство повернути до бюджету 5,8 млн грн, з них 1,7 млн грн штрафу. У прес-службі Львівської обласної прокуратури додали, що підприємство ухилялось від сплати податків у 2021 та 2022 роках.