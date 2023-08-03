Наталію Чичкевич викрили на хабарництві у квітні 2023 року

Сихівський районний суд оштрафував львівську податківицю Наталію Чичкевич, яка отримала від підприємців майже 200 тис. грн хабаря як «відкати» за розблокування податкових накладних

Як вказано в матеріалах справи, Наталія Чичкевич працювала очолювала відділ адміністрування податку на прибуток неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування ГУ Державної податкової служби у Львівській області. У період із лютого по квітень 2023 року вона отримала від представників компаній «Будхаб» та «Тодо Інк» 197 тис. грн хабаря. За ці гроші вона обіцяла повпливати на рішення комісії щодо реєстрації податкових накладних для підприємців, що була зупинена в грудні 2022 року та лютому-березні 2023 року.

Слідчі викрили хабарництво податківиці та відкрили справу за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. 31 липня Наталія Чичкевич уклала угоду з прокуратурою про визнання винуватості. У суді вона також визнала свою провину.

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Олена Тімченко визнала Наталію Чичкевич винною в хабарництві та оштрафувала на 93,5 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.