Поліцейські встановлюють обставини події

У неділю, 4 лютого, на автодорозі «Київ-Чоп» в селі Ожидів Золочівського району трапилася ДТП із потерпілими. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль ВАЗ-2104, яким керував 34-річний житель міста Ковель Волинської області, та мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 30-річного мешканця Закарпаття.

Внаслідок зіткнення водій «Жигулів» та його 69-річний пасажир, також житель Волинської області, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.