Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події

У вівторок ввечері, 29 жовтня, на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, поблизу села Смереків Львівського району, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes-Benz, 58-річний житель Шептицького району, наїхав на пішохода, 46-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Після цього чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль Citroen C4 під керуванням 36-річного жителя Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого пішохода.