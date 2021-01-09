За п’ятницю, 8 січня, в перший день нового локдауну, поліцейські у Львівській області зафіксували 63 порушення карантинних вимог. На деяких порушників склали адміністративні протоколи, але у поліції їх кількість не назвали.

«Протягом першої доби від запровадження “карантину зимових канікул”, поліцейські Львівщини виявили 63 порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали стосовно порушників», – повідомила львівська поліція в суботу, 9 січня.

При цьому в поліції зазначили, що створили додаткові мобільні групи, які реагують на порушення карантину підприємцями, перевізниками і громадянами.

Як розповів заступник начальника поліції Львівської області Дмитро Міхалець, спершу правоохоронці проводять з порушниками роз’яснювальні розмови, і лише в разі, якщо вони відмовляються припинити порушення, складають на них протокол.

До слова, в Тернопільській області у перший день нового локдауну його порушили понад 100 разів.

Посилений карантин в Україні розпочався 8 січня і триватиме до 24 січня включно. У цей період працювати можуть лише продуктові магазини, аптеки, банки, заправки, транспорт, а торгувати можна лише певними товарами. Детальніше про те, що дозволено, а що заборонено на час локдауну, читайте у нашій статті.