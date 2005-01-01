На Львівщині поліція затримала 19-річного юнака, який пограбував власну бабусю

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 17:151370

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У Стебнику 19-річний юнак разом із приятелем пограбував свою 60-річну бабусю. Про це 2 квітня повідомив відділ комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

До Дрогобицького відділу поліції 26 березня звернулася 60-річна мешканка Стебника. Як повідомила пенсіонерка, до її помешкання близько 8:30 проникли двоє невідомих у чорних шапках з прорізами для очей. Грабіжники підібрали ключі до вхідних дверей та потрапили до квартири, де в той момент перебував співмешканець потерпілої, прикутий до ліжка через інвалідність.

Злочинці забрали з квартири 17 тис. грн та 60 доларів.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетні 19-річний онук власниці квартири та його приятель.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.

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