На Львівщині поліція затримала 19-річного юнака, який пограбував власну бабусю

У Стебнику 19-річний юнак разом із приятелем пограбував свою 60-річну бабусю. Про це 2 квітня повідомив відділ комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

До Дрогобицького відділу поліції 26 березня звернулася 60-річна мешканка Стебника. Як повідомила пенсіонерка, до її помешкання близько 8:30 проникли двоє невідомих у чорних шапках з прорізами для очей. Грабіжники підібрали ключі до вхідних дверей та потрапили до квартири, де в той момент перебував співмешканець потерпілої, прикутий до ліжка через інвалідність.

Злочинці забрали з квартири 17 тис. грн та 60 доларів.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетні 19-річний онук власниці квартири та його приятель.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.