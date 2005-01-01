На Київщині грабіжники захопили у заручники бабусю з онуками

Поліції вдалося звільнити бранців за деякий час

СуспільствоКатерина Чурилова, 25 березня17370

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На Київщині грабіжники захопили у заручники бабусю з онуками
фото поліції
Своє авто злочинці кинули поблизу будинку, де мешкала літня жінка

На Київщині зловмисники, тікаючи від поліції, після того як пограбували магазин, захопили квартиру і взяли в заручники дітей та їхню бабусю. Про інцидент повідомила прес-служба обласного управління Нацполіції.

Злочинці спочатку побили продавця магазину і забрали 14 тис. гривень. Після цього банда зробила спробу втекти, однак правоохоронці почали переслідувати крадіїв.

«Після цього зловмисники зникли на автомобілі в невідомому напрямку. Під час проведення невідкладних оперативних заходів поліцейські встановили машину злочинців і почали їх переслідувати», – розповіли у поліції.

Під час переслідування авто злетіло у кювет , потім двоє злочинців забігли до під’їзду багатоповерхового будинку і змогли потрапити в одну із квартир, коли з неї виходили діти. Бандити взяли у заручники дітей та 75-річну бабусю, однак жінка вмовила їх відпустити внуків. Згодом поліції вдалося знешкодити нападників і звільнити пенсіонерку.

За деякий час правоохоронці затримали двох інших членів банди.

«Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів, 53, 38, 37-річного віку. Наймолодшому учаснику злочинної групи 23 роки. Всі – раніше судимі за скоєння важких злочинів», – повідомили правоохоронці.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками розбою, захоплення заручників і порушення недоторканності житла. Слідство перевіряє затриманих на причетність до скоєння інших злочинів на території області, згодом зловмисникам обиратимуть запобіжний захід.

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