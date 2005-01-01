Подружжя пенсіонерів влаштувало різанину у власній квартирі на Новому Львові

На Львівщині жертвами домашнього насильства є не лише жінки та діти, а й чоловіки.

У Львові у суботу, 24 березня, уранці у Сихівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Енергетичній (район Нового Львова) виявлено літніх чоловіка і жінку з ножовими пораненнями.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що у подружжя виник конфлікт, під час якого вони нанесли один одному численні ножові поранення, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізували в операційне відділення однієї з лікарень із п’ятьма проникаючими ранами у ділянці серця, легень та тонкої кишки. Їм обом по 64 роки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.