Подружжя пенсіонерів влаштувало різанину у власній квартирі на Новому Львові

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 13:0119460

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У Львові у суботу, 24 березня, уранці у Сихівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Енергетичній (район Нового Львова) виявлено літніх чоловіка і жінку з ножовими пораненнями.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що у подружжя виник конфлікт, під час якого вони нанесли один одному численні ножові поранення, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізували в операційне відділення однієї з лікарень із п’ятьма проникаючими ранами у ділянці серця, легень та тонкої кишки. Їм обом по 64 роки.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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