Поховали захисників у селі Новосілки-Опарські на алеї Героїв

У середу, 23 жовтня, у селі Новосілки-Опарські, що на Львівщині, попрощалися з двома загиблими на фронті рідними братами Ігорем та Романом Трушами. Про це ZAXID.NET розповіла староста Новосілко-Опарського старостинського округу Емілія Яруш.

Брати загинули в один день під час мінометного обстрілу росіян у місті Часів Яр Донецької області. Сталося це 18 жовтня. Труші воювали у складі 24-ї ОМБр ім. короля Данила.

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Як розповіла у коментарі ZAXID.NET староста Новосілко-Опарського старостинського округу Емілія Яруш, Ігоря та Романа Трушів мобілізували у серпні цього року. Ігорю було 38 років, у нього залишилася дружина та двоє малолітніх дітей. Роману було 28 років, одруженим він не був. Також у захисників залишилася мама і середній брат.

Ігорю було 38 років, у нього залишилася дружина та двоє малолітніх дітей (фото Новосілко-Опарський ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

«Їх 18 серпня зупинили на дорозі, коли вони їхали на роботу, і мобілізували. Рівно два місяці вони були на фронті. Були дуже добрими, вихованими. Працювали вони разом з мамою в фермерському господарстві “Захід-птиця” в Пустомитах», – роповіла Емілія Яруш.

Роману було 28 років, одруженим він не був (фото Новосілко-Опарський ЗЗСО І-ІІІ ступенів)

Поховали захисників у селі Новосілки-Опарські на алеї Героїв. Зазначимо, близько 50 мешканців Новосілко-Опарського старостинського округу перебувають на фронті. Щонайменше семеро – загинули.