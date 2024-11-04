Автозлодієм виявився 27-річний мешканець Херсонщини

На Львівщині 27-річний працівник автомийки викрав автомобіль Volkswagen Touareg клієнта, згодом пошкодив його та покинув на узбіччі дороги. Поліцейські затримали автозлодія на Житомирщині.

Як розповіли у поліції Львівщини, інцидент стався вдень 2 листопада. 27-річний мешканець Херсонщини, який працює на автомийці на Львівщині, без дозволу сів за кермо чужого автомобіля Volkswagen Touareg, пошкодив його, згодом залишив на узбіччі дороги та втік. Постраждалий власник авто, мешканець Львова, звернувся в поліцію.

«Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний працівник автомийки, на якій власник залишив машину для миття та хімчистки. Коли зловмисник пошкодив автівку, залишив її та виїхав за межі Львівської області», – повідомили в поліції.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці затримали винуватця на Житомирщині.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом (ч.1 ст.289 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.