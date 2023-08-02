Зробити УЗД, пройти плановий профілактичний огляд гінеколога, чи отримати кваліфіковану гінекологічну допомогу в невеликому або віддаленому населеному пункті. Ще рік тому все це зробити було нереально: мешканки віддалених містечок та сіл Львівщини мусили їхати в обласний чи районний центр, витрачаючи багато часу та коштів на дорогу. Часто саме це ставало причиною зволікання з візитом до лікаря і, відповідно, причиною хвороб, що прогресують або ускладнень.

Та вже наприкінці 2022-го за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, у регіоні запрацювала мобільна гінекологічна бригада, що надає медичні послуги з питань сексуального і репродуктивного здоров’я тим, хто в силу різних обставин не може отримати їх в лікарні.

Розповідаємо, де працюють та які послуги надають мобільні бригади, а також як мешканкам Львівської області та тимчасово переміщеним жінкам отримати допомогу.

Послуги мобільних гінекологічних бригад

Мобільні гінекологічні бригади працюють уже у 22 областях України. За час їхньої роботи медики провели понад 84 тисячі консультацій, переважній більшості пацієнток вперше встановили діагнози. Отримати допомогу можуть усі українки, насамперед з уразливих груп населення: жінки з інвалідністю, вимушені переселенки, літні люди, малозабезпечені особи, жительки віддалених від обласних центрів громад тощо.

Мобільні гінекологічні бригади надають такі послуги:

медичний огляд гінеколога;

УЗД-дослідження;

електрокардіограма;

консультація з питань жіночого здоров’я, зокрема щодо до- та післяпологового періоду (здоров'я матері, грудне вигодовування та догляд за дитиною);

консультація з питань ВІЛ-інфекцій та захворювань, що передаються статевим шляхом;

медична та соціально-психологічна підтримка постраждалих від домашнього та інших видів насильств, зокрема пов’язаних із війною.

Послуги та консультації такі бригади надають безоплатно та конфіденційно, а ще вони оснащені зручним інклюзивним обладнанням.

На Львівщині мобільна бригада працює на базі Львівського обласного клінічного перинатального центру. Бригада складається з акушера-гінеколога, лікаря ультразвукової діагностики, медичної сестри. За потребою на виїзді також може працювати лікар-терапевт, сімейний лікар чи кардіолог. Працівники бригади приїжджають до різних населених пунктів зі своїм діагностичним обладнанням та витратними матеріалами. Також бригада має із собою тести для визначення гепатитів, сифілісу, ВІЛ та рівня цукру в крові.

Регіональна координаторка мобільної гінекологічної бригади на Львівщині Наталя Мила каже, що їхня бригада планує виїзди, залежно від потреб місцевого населення.

«Ми їздимо в різні райони, зокрема, і віддалені. Туди, де ми потрібні і де нас хочуть бачити. Туди, де люди роками не проходили гінекологічні огляди, і не можуть зробити цього зараз у звʼязку з війною та іншими проблемами. На день ми можемо якісно прийняти 20-25 людей – це разом з ультразвуковим обстеженням та заключенням лікаря», – розповіла вона.

Під час оглядів у жінок беруть контактний телефон, аби пізніше повідомити про результати аналізів. Значну кількість патологій виявляють при первинних оглядах. Зокрема, йдеться про захворювання жіночих статевих органів, різні анатомічні опущення, а також хвороби, які не повʼязані зі статевою сферою: шкірні захворювання, гепатити, підвищення рівня цукру.

Важливість профілактичних оглядів

Часто жінки звертаються до гінеколога лише тоді, коли виникають проблеми чи так званий «крайній випадок». Однак слід памʼятати, що кожна жінка має проходити профілактичний огляд у гінеколога один чи два рази на рік. Це надзвичайно важливо, оскільки дозволяє на ранніх стадіях виявити найбільш розповсюджені проблеми, що загрожують жіночому здоров’ю, вчасно вжити заходів, щоб зупинити розвиток хвороби та запобігти ускладненням.

Як наголошує Вікторія Матевощук, менеджерка з комунікацій благодійного фонду «Інститут Розвитку Сім'ї та Дитини», одного з імплементаційних партнерів проєкту, мешканці селищ не завжди можуть приїхати в місто для профілактичного огляду. Крім того, іноді у невеликих населених пунктах лікарі просто не мають сучасного діагностичного обладнання, щоб надати кваліфіковану допомогу людині з їхньої громади.

«Ми бачимо, що через війну у деяких жінок є проблеми, пов’язані з психологічним станом, що відображаються на функціях жіночого здоров’я. Вони були позбавлені медичної допомоги ще через Covid-19, потім уже через повномасштабну війну.

Такі жінки особливо потребують планових профілактичних оглядів лікарів різних спеціалізацій. Адже часто вони не мають ані психологічного, ані фізичного ресурсу, щоб спеціально приїхати на огляд у місто. Важливо, що мобільні бригади можуть приїхати у місце їхнього проживання, щоби провести профілактичний огляд і вчасно запобігти розвитку хвороби», – зазначає Вікторія Матевощук.

Певне лікування медики мобільної бригади можуть призначити на місці. Однак, якщо мають підозри щодо злоякісних процесів або захворювань, що потребують стаціонарного лікування, оперативного втручання чи постійного обліку в лікаря, – скеровують жінок до спеціальних медичних закладів.

«Часто жінки звертаються без особливих скарг, але на огляді лікарі виявляють певні проблеми зі здоров’ям. Ми бачимо великий запит на роботу цих бригад в усіх областях, тому медики продовжують працювати і надалі. Віримо, що робота мобільних бригад забезпечить жінкам якісний рівень медичної допомоги в місцях їхнього проживання. Адже добре самопочуття та здоров’я жінки, мами – це добрий стан здоров’я дитини та майбутнє нашої країни», – підсумувала Вікторія.

Контакти та графік роботи мобільних гінекологічних бригад

Дізнатися про роботу гінекологічної бригади та графік виїздів жительки Львівщини можуть у свого сімейного лікаря або зателефонувавши до відділення жіночої консультації Львівського клінічного перинатального центру за номером 096-194-20-75 (будні з 9:00 до 16:00).

Також Фонд ООН у галузі народонаселення створив телефонну лінію сексуально-репродуктивного здоров'я. За номером 3033* можна отримати детальну інформацію про роботу мобільних гінекологічних бригад та первинну консультацію профільного фахівця чи фахівчині щодо здоров’я жінки.

На лінію можуть зателефонувати пацієнтки, які потребують консультації щодо жіночого здоров’я та хочуть дізнатися: до якого лікаря звернутися в конкретній ситуації, де знайти контакти гінекологів чи гінекологічних мобільних бригад у місці перебування, що, зокрема, актуально для вимушених переселенок. Також на телефонну лінію можуть звернутись лікарі різних спеціалізацій, щоб проконсультуватись із провідними акушерками-гінекологинями.

Гінекологічні кабінети безбарʼєрного доступу

Нагадаємо, що в Україні також працює 86 гінекологічних кабінетів безбарʼєрного доступу. Там місцеві мешканки чи переселенки, що постраждали від гендерно зумовленого насильства, можуть отримати кваліфіковану медичну та психологічну допомогу. Ці кабінети функціонують на базі приймальних і гінекологічних відділень, жіночих консультацій обласних, районних або місцевих лікарень, міських перинатальних центрів. Вони облаштовані сучасним медичним обладнанням з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

Кабінети безбар’єрного доступу працюють цілодобово, допомогу там можна отримати конфіденційно та безоплатно. Перевагою та особливістю таких кабінетів є сучасне оснащення, необхідні препарати й засоби для захисту репродуктивного здоров’я, профілактики статевих інфекцій та ВІЛ/СНІД. Ці сервіси допомагають виявити приховані випадки насильства та запобігають їх можливому повторенню, а також полегшують перехід тих, хто постраждав до інших служб, які надають необхідну допомогу.

На Львівщині гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу розташовані на базі таких лікарень:

Львівський обласний клінічний перинатальний центр (м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6);

Стрийська центральна районна лікарня (м. Стрий, вул. О. Басараб, 15);

Буська центральна районна лікарня (м. Буськ, вул. Львівська, 77);

Самбірська центральна районна лікарня (м. Самбір, вул. Шпитальна, 14);

Дрогобицька міська поліклініка (м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 22);

Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради (м. Червоноград, вул. Івасюка, 2);

Центральна міська лікарня м. Борислава (м. Борислав, вул. вул. Куліша, 41/А).

Детальну інформацію про роботу цих та інших кабінетів можна отримати у реєстратурі медичного закладу або за номером 3033. Лінія працює щодня з 9:00 до 18:00, дзвінки з мобільних операторів та міських номерів по Україні безоплатні.

Мобільні гінекологічні бригади та гінекологічні кабінети безбарʼєрного доступу працюють у рамках заходів гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за фінансової підтримки Європейського союзу (ЕСНО), Міністерства закордонних справ Данії, Франції та Республіки Корея.