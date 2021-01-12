Під час обшуків правоохоронці вилучили 5700 пляшок підробленої горілки

У Золочівському районі троє чоловіків організували торгівлю контрафактним алкоголем та сигаретами. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже шість тисяч пляшок підробок з магазинів у Золочеві та кількох сусідніх селах. У вівторок, 12 січня, про це повідомили прес-служби трьох відомств: СБУ, прокуратури та Нацполіції.

Незаконну торгівлю організував власник магазинів із Золочева разом з двома своїми родичами. Відомо, що двом чоловікам по 33 роки, третьому – 38. Сурогатний алкоголь та сигарети із підробленими акцизними марками вони продавали у власних магазинах у районі.

Правоохоронці провели три обшуки у магазинах та два на складах, де і знайшли підроблений алкоголь (фото поліції та СБУ)

Правоохоронці провели п'ять обшуків, зокрема у магазинах та складах, а також за адресами, де проживають зловмисники. Вони вилучили 5700 пляшок підробленої горілки відомих марок українського виробництва. Їхня загальна вартість становить 1 млн грн, а також знайшли записи чорнової бухгалтерії. Правоохоронці не називають марок алкоголю, який підробляли.

Крім того зловмисники торгували і підробленими сигаретами, під час обшуків правоохоронці нарахували 11 тис. пачок. Усі підробки вже вилучено із продажу.

Правоохоронці встановлюють походження контрафакту та підроблених акцизних марок. Також встановлюють усіх учасників незаконної мережі. Зараз ще тривають слідчі дії, а троє затриманих чекають на обрання їм запобіжного заходу.